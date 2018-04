Apollo Kino müüb miljoni euro eest pileteid

Apollo Kino tegi veebruaris ja märtsis kõigi aegade piletimüügitulu rekordi, ületades mõlemal kuul miljoni euro piiri.

Eelmisel aastal käis Eesti kinodes aasta varasemaga võrreldes pea 7% rohkem inimesi. Stüffi sõnul on see arenenud turu kohta väga korralik tulemus, eriti seepärast, et Eestis nagunii külastatakse juba kinosid elaniku kohta pea kaks korda rohkem kui Lätis ja Leedus ning poole võrra rohkem kui Soomes ja Rootsis. Kinoturu kiiret kasvu on tema sõnul vedanud näiteks paljude uute kinode avamine: Viljandis, Tartus, Kuressaares jne.

Järgmine Apollo kinosaal avatakse suvel Tallinnas Kristiines O’Learyse meelelahutuskeskuses, seejärel 2019. aasta esimeses pooles Ülemiste keskuses. Stüffi sõnul maksab ühe uue kino avamine umbes paar miljonit eurot. „Investeeringuid teeme pikka perspektiivi silmas pidades ja seetõttu ei oota ka tasuvust ebareaalselt lühikese aja jooksul,“ ütles ta.