Millise ameti esindajaist on Soomes praegu suurim puudus?

Soome rahvusringhääling Yle võttis kokku sadade ettevõtjate jutu ja selgitas välja, milliste ametite esindajaid napib Soome tööturul praegu kõige enam.

Ajal, kui riigis on sadu tuhandeid töötuid, on paljud tööandjad kitsikuses, sest napib tööjõudu. Yle ajakirjanikud küsitlesid ettevõtlusorganisatsiooni Suomen Yrittäjät liikmeid ja uurisid, kas nende ettevõte on sel aastal kokku puutunud sellega, et ei leia kvalifitseeritud tööjõudu – ning 1200 küsitletust umbes 540 vastas sellele küsimusele jaatavalt.