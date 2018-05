Eesti Raudtee veomahud kasvuhoos

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese nelja kuu jooksul 7,8%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ning moodustas kokku 4,82 miljonit tonni, teatas ettevõte.

Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi.

"Eesti transiidimaa kuvand on hakanud taas tõusma. Meie eesmärk on leida uusi projekte," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee. Ta lisas, et lähikuudel jõuavad nende taristule näiteks Merevaigu- ja Hiina konteinerrongid.