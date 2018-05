Enefiti Utah' projekt võib peagi suure sammu edasi astuda

Ainult tellijale

Priit Pokk 23. mai 2018, 17:00

Enefit võib lõpuks kätte saada keskkonnaloa, mida on Utah' osariigis viis aastat oodanud. Lisaks hakatakse otsima strateegilist investorit.

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk sõnas, et trassikoridorile keskkonnaloa saamiseks kulus üle viie aasta. „See on üks samm pikal teekonnal. Saame õiguse rajada tööstuse arendamiseks vajalikud kommunikatsioonid, mis aitab meil lõpptoodet turustada ja ühendada arendus regionaalse taristuga.“

Maa-ameti teatel on juba praegu olemas kaevanduse juurde viiv sõidetav tee, seega vett saab vajadusel tuua ning põlevkivi välja viia veokitega.

Edasi järgneb pooleteistkuu pikkune kommenteerimisperiood, seejärel on kuu aja jooksul võimalus otsust vaidlustada. Kuusk selgitas, et kõik huvitatud osapooled on saanud küsimusi juba esitada ning Enefiti vastused ja lahendused on heaks kiidetud. "Seetõttu loodame, et kommenteerimisperioodi jooksul ei ilmne uusi asjaolusid ja saame Utah's riigimaid läbivale trassikoridorile keskkonnaload,“ sõnas Kuusk. Samas märkis Enefit Utah pressiteates, et eeldatavalt kavatsevad keskkonnakaitse huvigrupid otsuse vaidlustada ning selleks ollakse ka valmis.

Kuusk lisas, et trassikoridori keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaloa saamine aitab kaasa projekti konkurentsivõimele, sest kinnitab investoritele, et projektile on võimalik vajalikke lube saada ning maandab investorite jaoks ühe riski.

Varem on kohalikud aktivistid teravalt kritiseerinud põlevkivikaevandust ning seda, kuidas Enefiti projekt võib kahjustada sealset elukeskkonda.