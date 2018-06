Tööstur: ettevõtete tulumaksu kallale ei tohi minna

Ettevõtete tulumaksu taastamisega astuksime kaks sammu tagasi, usub metallitööstuse Radius Machining omanik Veljo Konnimois.

Veljo Konnimois ütles Äripäeva vahel ilmunud Tööstusuudiste erilehes, et ettevõtete tulumaksu ei tohi taastada, sest sellisel juhul astuksime kaks sammu tagasi. "Aktsiiside jama polnud veel vaibunud, kui see teema paralleelselt üles võeti – ajab närvi mustaks küll," rääkis Konnimois.

"Kahe käega pooldan sotsiaalmaksu lage. Kui tahame meelitada kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid ja ettevõtteid, peaksime selle kohe ära tegema. Ja miks mitte tulumaksu lagi? Kindlasti siis tekivad juba teised ohud, aga senise maksusüsteemi tõmblemisega anname investoritele konkreetse signaali ebakindlusest," usub ta.

"Mis puudutab aktsiisipoliitikat, siis ma ei ole aru saanud, kus on meie n-ö ladviku tuleviku ennustamise ja analüüsimise oskus? Otsustajad ei vaevunud mõtlema, millised võivad olla reaalsed tagajärjed, nüüd on siis teada, et pärast alkoholiaktsiisi tõusu hakati Eestis pigem rohkem alkoholi tarbima. See on nüüd fakt, et igal juhul kaotasime, ja suurelt," ütles ta.

