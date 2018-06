Rail Balticu ehitus võib tuua hiinlased konteinermajadega

Rail Balticu ehitus võib tuua Eestisse palju võõrtööjõudu, sealhulgas Hiina ehitajaid koos oma konteinermajade, sööklate ja lasteaedega, leiab Rail Balticu rajamist koordineeriva RB Raili juht Kaspars Rokens.

Rokens ütles intervjuus Postimehele, et on täiesti veendunud, et "me ei ole suutelised seda projekti teostama välistööjõudu kaasamata". Ta viitas Hiina, Jaapani ja Türgi delegatsioonidele, kes on end aktiivselt Rail Balticu projekti arenguga kursis hoidnud.

Näiteks hiinlaste jaoks tähendab Rokensi sõnul Euroopas ehitamine suurt väljakutset, sest nad peavad siia tooma näiteks konteinermajad, kuhu hiinlastest töötajaid majutada.

"Samuti toovad nad kohale omad sööklad ja lasteaiad. Selline ümbritseva infrastruktuuri loomine muudab hiinlaste tegevuse küll kulukamaks, kuid ma ei välista, et nad tulevad mõnede Rail Balticu osade ehitamise nimel võistlema," ütles Rokens.

Pikemalt saab lugeda Postimehest.