Vopak E.O.S.-i kahjum suurenes 100 miljonini

Muuga sadamas tegutseva terminalioperaatori Vopak E.O.S.-i 2017. aasta kahjum oli 99,4 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Aasta varem oli ettevõtte kahjum 57,7 miljonit. Kahjumi suurenemine tulenes varade allahindlusest 89,0 miljoni euro ulatuses (aasta varem 55,7 miljonit eurot).

Vopak E.O.S.-i 2017. aasta müügitulu ulatus 44,9 miljoni euroni, olles aasta varem 51,7 miljonit eurot. Sarnaselt eelnenud aastatele mõjutas äriühingu tulemusi sektoris valitsev keeruline ärikeskkond.

"Vaatamata keerulistele aegadele suutis Vopak E.O.S. investeerida ligi 1,3 miljonit eurot keskkonnakaitsesse ning terminalide infrastruktuuri tugevdamisse ja kaasajastamisse, et suurendada efektiivsust ja konkurentsivõimet. Tegime investeeringuid ka ohutuse- ja terviseprogrammidesse," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Olga van Kampen.

Samas lisa van Kampen, et endiselt ebasoodus geopoliitiline olukord ja sektoris valitsev terminaliteenuste ülepakkumine on oluliselt suurendanud konkurentsi Põhja- ja Baltimaade terminalide vahel.



Vopak E.O.S. on terminalioperaator, kellele kuulub neli naftaterminali: Termoil, Trendgate, Pakterminal ja Stivterminal. Ettevõtte terminalid, millel on otseühendus raudtee infrastruktuuriga, paiknevad Muuga sadamas. Vopak E.O.S. pakub vedelkütuste transporditeenust Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse, Ameerikasse ja Kagu-Aasiasse ning vastupidi.

Muuga sadama kaubakäive moodustab poole Tallinna börsil noteeritud ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 40% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.