Londoni taksojuhid kaaluvad Uberi vastu hagi

Maarja-Liis Orgmets 25. juuli 2018, 13:02

See pole esimene kord, kui Londoni taksojuhid Uberi vastu protestivad. Pildil on taksojuhtide protest Londonis 2016. aasta veebruaris.

Londoni taksojuhid kaaluvad seoses Uberi ajutise tegevusloa pikendamisega võimalusi minna sõidujagamisteenuse vastu kohtusse, vahendab Reuters.

Sky Newsi teatel võivad kohtukulud Uberile maksma minna kuni 1,25 miljardit naela (1,4 miljardit eurot).

Londoni taksojuhtide liidu esindaja kinnitas, et on hagi esitamist arutanud advokaatidega. „Meie poole on pöördunud liikmed, et uurida, millised on võimalused esitada kõigi taksojuhtide nimel Uberi vastu hagi,“ ütles ühenduse peasekretär Steve McNamara. „Oleme õigusnõustamise algusjärgus, uurime võimalusi.“

Sky Newsi teatel heidab taksojuhtide liit ette, et 25 000 Londoni taksojuhti on viimase viie aasta jooksul Uberi tõttu ilma jäänud umbes 10 000 naelast aastas. Uber seda ega võimalikku kohtuasja kommenteerida ei soovinud.