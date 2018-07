Venelased hakkasid Soomes oma suvilaid müüma

Venemaalased on hakanud üha harvemini ostma Soomes kinnisvara, samal ajal on paljud venelased oma Soome suvilad müüki pannud, selgub Yle küsitlusest kinnisvaramaaklerite seas.

Paljudele oma kinnisvara müüvatele venelastele tuleb aga üllatusena, kui vähe ollakse selle eest valmis maksma. Liiati on Soomes mereäärsete suvemajade hinnad hakanud viimasel ajal langema.

Soome kinnisvara vastu oli venemaalastel kõige kõrgem huvi kümmekond aastat tagasi, kuid nüüd on Ida- ja Kagu-Soome kinnisvaramaaklerite kinnitusel hakanud idanaabrid nende kaudu pigem müüma kui ostma. Müügiotsust selgitatakse sellega, et Venemaa majandusel ei lähe kõige paremini ning rubla kurss kukub.

Kuopios asuva kinnisvarabüroo SKV Kiinteistövälitys esindaja rääkis Ylele, et praegu on neil müügis pool tosinat sellist suvilat. Enamasti on tegemist avarate, 200-300ruutmeetriste hoonetega, mille hind jääb 100 kuni 150 tuhande euro kanti.

Hinnalangus paljudele ebameeldiv üllatus

Savonlinna büroost Kiinteistömaailma kinnitati Ylele, et nende poole pöördub pea iga nädal mõni venemaalane. Paljud neist on oma kinnistusse investeerinud palju raha ja ehitanud üles luksusliku daatša, kuid nüüd ei jaksa seda enam üleval pidada.

Venelaste jaoks on turuolukord siiski keeruline, sest enamasti nad ei saa oma küsitud hinda. Näiteks Savonlinna kandis on suvemajade hinnalagi 100 000 eurot, mis on venelaste jaoks vahel vaid kinnisvarasse investeerinud summa. Lappeenrantas asuva agentuuri Karjalan kiinteistövälitys esindaja ütles, et vahel on hind nii ulmeline, et nemad ei võtagi objekti müüki.

Vahel on probleemiks seegi, et potentsiaalne ostja, soomlane, ei usalda venelaste tehtud remondi kvaliteeti. Soomlased kardavad ka, et juhul, kui tekivad probleemid, siis ei ole eelmist omanikku enam võimalik kuskilt leida. Ka Imatras asuva kinnisvarabüroo In and Out esindaja kinnitas Ylele, et kui vene omanik on maja ise ehitanud või selles remonti teinud, siis on sellist maja väga raske müüa.

Savonlinna piirkonna maaklerite sõnul on praegune seis selline, et venelased vabanevad oma kinnisvarast ning soomlased on hakanud ostma.