Läti ootab enneolematut õuna- ja ploomiaastat

Vaatamata kuivale ilmale, mille tõttu prognoositakse tavalisest kesisemat juurviljasaaki, on sel aastal väga palju õunu ja ploome, rääkis Läti Raadiole põllumajandusnõustamiskeskuse esindaja Maris Narvils.

Tema sõnul oli kevadel õunapuudel viljastatud õisi rohkem kui varasematel aastatel, mis lubab loota, et vilju tuleb palju. Tõsi, kuuma ilma tõttu pole viljad tänavu nii suured, nagu võiksid olla, lisas ta.

Ploomisaak aga on üks parimaid, kuna õitsemise ajal polnud külma. Kuna kuuma ilma tõttu on aga ka eriti palju kahjureid ja kui puid pole nende vastu töödeldud, siis ei maksa rekordsaagile loota, märkis Narvils. See kehtib tema sõnul ka teiste puuviljakultuuride kohta.

Juurviljasaaki seni veel jätkub, nii et enne sügist ei ole oodata hinnatõusu, rääkis LTV-le Edīte Strazdiņa põllumajandusühistust Mūsmāju dārzeņi. Tema sõnul on veel vara ennustada, milliseks kujuneb hind jaanuaris-veebruaris.

Sel suvel on Lätis ka mett rohkem kui kahel eelneval aastal, kui mesilased heitsid peret ja ilm oli neile ebasoodne.

LTV vahendab, et Lätis algas sel aastal põldudel teraviljakoristus kaks nädalat tavapärasest varem - kombainid on töös ja farmerid koguvad aktiivselt saaki. Nisu pole sel aastal mitte kuldne, vaid tumepruun ning põllumeeste sõnul räägib see kõrgest kvaliteedist. Paraku on seda saaki märkimisväärselt vähem kui varasematel aastatel, lisab LTV.