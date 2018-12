Ryan Toysreview Foto: Kaader YouTube'i videost

Seitsmeaastane YouTube’i staar teenis 22 miljonit

Seitsmeaastase poisi mänguvideod tegid temast YouTube'i kõige paremini teeniva staari, aastaga kogus ta 22 miljonit USA dollarit.

Praeguseks juba kaheksaseks saanud Ryan ei erine kuigivõrd oma eakaaslastest: talle meeldivad rongid ja autod, ajavad naerma Disney tegelased ja ta võib legodest terve maailma ehitada, kirjutas Forbes.

Ainult ta teeb seda kõike kaamera ees, millega võetakse üles Ryan Toysreview.

Need väiksed lihtsad videod on teinud Ryanist kõige enam teeniva staari, kellel on üle 17 miljoni jälgija ja kokku üle 26 miljardi vaatamise alates 2015. aastast.

Ryani jaoks tähendab see ainult lõputut mängimist, aga ühtlasi ka lõputut rahavoogu. Eelmise aasta juunist kuni selle aasta juunini teenis ta 22 miljonit USA dollarit. Summast 21 miljonit tuli videote ees näidatavatest reklaamidest.

Augustis hakkas Walmart müüma Ryan's Worldi nime all valikut mänguasjadest ja rõivastest, sellelt tulev teenistus kajastub Ryani järgmise aasta tuludes.

YouTube’i staaridest on teenitud summa järgi teisel kohal Jake Paul 21,5 miljoni dollariga. Järgnevad Dude Perfect 20 miljoniga ja Daniel Middleton 18,5 miljoni dollariga.