Arco Vara näeb ärikinnisvaras pessimismi asemel optimismi

B-klassi kinnisvara tühjaks pole jäänud ja A-klassi pindadele nõudlust jagub, nendib Arco Vara analüütik Mihkel Eliste. Foto: Andres Haabu

Vahepealsel perioodil paljuräägitud büroopindade ülepakkumine on Tallinna äriotstarbelise kinnisvara turul möödunud seni oodatust paremini: ärihoonete täituvus on kulgenud võrdlemisi edukalt ning pindade neeldumine on aset leidnud oodatust paremas tempos.

Arendajad on seni mitmeid projekte edasi lükanud ning on märgata, et kohati on taas optimismi esile kerkinud, märkis kinnisvaraülevaates Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Tema hinnangul on ülepakkumise tagasihoidmiseks ehitushinnad ja rahavooinvestorite ootused jäänud tasemele, kus alla 13eurose ruutmeetri üürihinnaga hoonete püstitamine on pigem tagasihoidlik. Alles sellise hinnataseme juures hakkab tüüpiliselt projekt ootuspärast tulu tooma.

Kardetud B-klassi pindade tühjenemist pole sündinud

"Kesklinna lisandunud [Maakri tänava] kõrghoone on täitunud suuresti naabrusest ära kolinud üürnikega, tühjenenud B-klassi pindade vakants ei ole veel 2017. aastal prognoositud lävenditeni ulatunud," märkis ta. Samuti ei ole olnud turul tervikuna märgata ka olulist survet üürihindade languseks, kuid tarbijate eelistused A-klassi pindade kasuks on jätkuvalt kasvanud.

2017. aastal tuli kasutusse ligi 115 000 m2 uut büroopinda, mida oli viimaste aastate jooksul kõige rohkem, 2018. aastal ületatakse vastav maht veelgi vähemalt kolmandiku võrra. 2018/2019. aastal lisandub Tallinna linnas büroopindade turule siiski ligikaudu sarnases või mõnevõrra väiksemas mahus pinda kui 2016/2017. aastal. Allikas: Arco Vara

Büroopindade lisandumine viimasel kahel aastal jääb eelnenud kahe aasta tasemele, seda arvestades ehituslubade taotlemise kui ka ehitusega alustamise tugevat langust 2017. aasta teisest poolaastast alates, on järgnevatel aastatel oodata tunduvalt väiksemas mahus pindade turule lisandumist.

Ehituses on oodata peamiselt kõrghooneid

"Jälgides menetlusjärgus olevaid Kesklinnas ja selle lähiümbruses paiknevate alade detailplaneeringuid, on perspektiivis büroohoonete potentsiaalse mahu täienemist oodata ennekõike kõrghoonete teemaplaneeringuga kaetud aladel, seda ka Kesklinnast väljaspool," märkis Eliste.