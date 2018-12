Riigikogu langetab pensionifondide tasusid

Riigikogu spiiker Eiki Nestor. Foto: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

Kolmapäeval läheb riigikogus kolmandale lugemisele investeerimisfondide seadus, millega soovitakse suurendada teise samba pensionifondide tootlikkust, vähendades kohustuslike pensionifondide tasusid ja lubades täielikult aktsiatesse investeerivaid pensionifonde.

Koalitsioonist ütles sotsiaaldemokraat Eiki Nestor, et tegu on väga mõistliku ja tarviliku seadusega, mis aitab parandada kohustuslike pensionifondide tootlikkust. „Fondide valitsemistasud peaksid nüüd langema Euroopa riikide keskmisele tasemele. Need muudatused puudutavad rohkem kui 600 000 pensioniks koguja tulevikku,“ märkis riigikogu esimees.

Eelnõu näeb ette langetada teise samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära praeguselt 2 protsendilt 1,2 protsendile pensionifondi vara väärtusest. Konservatiivse pensionifondi valitsemistasu piirmäär on juba praegu 1,2 protsenti. Eelnõu järgi võib heade investeerimistulemuste korral võtta valitsemistasu ühe osana edukustasu. Selleks peab kohustusliku pensionifondi tootlus ületama sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu alates 2019. aasta septembrist või hiljem loodud kohustuslike pensionifondide puhul fondi loomise hetkest. Edukustasu ei ole lubatud võtta konservatiivse pensionifondi valitsemiselt.

Eelnõuga vähendatakse pensionifondide investeerimispiiranguid. Edaspidi on lubatud sada protsenti aktsiatesse investeerivad fondid. Konservatiivse pensionifondi kontseptsioon säilib, kuid eelnõuga lubatakse neil investeerida kuni kümne protsendi ulatuses aktsiatesse. Praegu need fondid aktsiatesse investeerida ei tohi.

Lisaks lubatakse teise samba pensionifondidel teha suuremas mahus kinnisvarainvesteeringuid, mis võiks toetada ka Eestisse investeerimist. Eelnõu järgi võib ühte kinnisasja senise 5 protsendi asemel investeerida kuni 10 protsenti pensionifondi varast.