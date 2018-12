Raadiohommikus: kuidas valivad Eesti äriinglid ettevõtteid?

Kui suures mahus on Eesti äriinglid teinud investeeringuid ning millised on äriingel Ivo Remmelga selle aasta võidud ja kaotused, sellest teeme juttu esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ivo Remmelga selle aasta võidud ja kaotused on teemaks Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: Andras Kralla

Koos riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ning Luminori peaökonomisti Tõnu Palmiga võtame kokku lõppeva aasta olulisemad märksõnad välispoliitikas ja rahvusvahelises majanduses.

Stuudios on uudistetoimetaja Priit Pokk ja saatejuht Aivar Hundimägi.

11.00–12.00 "Kuum tool". Esmalt on kõne all Venemaal hiljuti aset leidnud rongiõnnetus, milles idanaabrid süüdistavad majandusministeeriumi alla kuuluvat riigifirmat Operail. Räägime ka Rail Balticu ja Tallinna–Helsingi tunneli tulevikust, kaubalaevade Eesti lipu alla toomisest, Eesti Teede erastamata jätmisest ja olulisel päevapoliitilisel teemal – Vabaduse väljakul ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel toimunud rüselusest. Stuudios on majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja Eesti 200 varivalitsuse transpordireformi minister Pirkko Konsa.

12.06–12.15 "Müügiminutid". Kui su pakkumist ei kinnitatud täna, siis võib see juhtuda kuu aja pärast. Kuidas teha pakkumist nii, et seal oleks kõik oluline öeldud? Kas pigem stamp või personaalne lähenemine? Kas kordusostu tegev klient vajab põhjalikku pakkumist? Külas on Helina Loor (SpeakSmarti müügi- ja tegevjuht), küsib Urmas Kamdron.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Keskendume Saksa turule ja ekspordile. Kuuleme lugu, kuidas Eesti väiketööstus Saksa turul jala ukse vahele sai. Stuudios lahkavad teemat Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso ja metallitööstuse Raasiku Elekter juht Kristo Kaugija. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019". Esimesena saab sõna ASi Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. Tema juhitavat pika ajalooga ettevõtet Harju Elekter on tunnustatud ambitsioonikal kasvamisel, kohanemisel ja arenemisel, mis teeb silmad ette nii mõnelegi alustajale ja mis ei lase ennast laiatarbetõdedega kirjeldada. Saate teises pooles intervjueerib Meelis Mandel Vjatšeslav Leedot. Ta on rääkinud, et on oma olemuselt laisk ning labidaga kraavi kaevamise asemel mõtleks, kuidas seda efektiivsemalt teha, kas ekskavaatori või muu seadmega. Laisad viivad elu edasi, arvab Leedo.

Kuulake raadiot otse siit.