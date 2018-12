Riik paneb põllumaad lukku

Seni on vallad väga hästi suutnud ise otsustada, kuhu tuleb arendus ja kuhu jäävad põllumaad, ütleb kahe sellise maalapi vahel seisev Rae abivallavanem Priit Põldmäe. Foto: Liis Treimann

Selleks, et Eestimaa paremad põllud majade alla ei kaoks, plaanib riik kehtestada kahele kolmandikule põllumaadest ranged keelud ja käsud. See paneb kahvlisse nii maa omanikud kui ka kohalikud omavalitsused ning tekitab õiguskantsleril küsimusi.

Kuus aastat valminud ja mitu valitsust üle elanud seaduseelnõu keelab ehitamise maadel, mis on tunnistatud väärtuslikuks põllumaaks. Kes sellistel maadel midagi muud teha tahab, see peab selleks põllumajandusametist eraldi loa saama. Ühe hooga keelatakse ka põllumaade metsastumine, mis tähendab, et maaomanikule hakkab kehtima niitmiskohustus.