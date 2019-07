Advokaat võttis vara käest, mida teha?

Olukord, kus näiteks abielulahutuse eel kirjutatakse vara advokaadi nimele, võib valusalt kätte maksta. Foto: Andras Kralla

Advokaadid mõistavad klientide asju tavaliselt paremini kui kliendid ise, mis paneb kliendi haavatavasse seisu. Nii saavad juhtuda olukorrad, kus advokaat otsustab enda nimele kirjutatud kliendi vara enda nimele jättagi.

Viimase aja enim tähelepanu pälvinud nn vara kaaperdamise juhtumit kirjeldas mõni kuu tagasi "Pealtnägija", kui kirjeldas, kuidas edukas ettvõtja Taavi Reigam kirjutas pere ühiste ettevõtete vara advokaat Maidu Kaasiku nimele, sest oli abikaasaga tülis. Hiljem leppisid abikaasad ära ja Reigam soovis tehingud tagasi pöörata, kuid asi päädis sellega, et üks ettevõte koos magusa kinnistuga jäi Kaasiku kätte. Magus kinnistu on väärt vähemalt kolm miljonit eurot, kuid kuna asub lennuvälja lähedal, võib selle väärtus seoses lennujaama arenduse või plaanitava Rail Balticu raudteetrassiga hind kordades tõusta. Reigam on aga hinnalisest kinnistust ilma, sest advokaadist äripartner pole nõus tema osalust enam tagasi andma. Kaasiku sõnul on aga Reigami väited uskumatud. "See on kogu aeg olnud minu ettevõte. See on müstika," ütles ta "Pealtnägijale".