Pensionireformi arutelu ajas riigikogu juhatuse ja opositsiooni tülli

Riigikogu opositsioonipoliitikud alustasid kolmapäeva pensionireformi loosungitega, mille tõttu tuli istung katkestada. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval lõpphääletusele läinud pensionireformi arutelu katkes enne, kui alata jõudis, sest riigikogu saali loosungitega tulnud opositsioonisaadikud põhjustasid riigikogu juhatuses nii suurt tusameelt, et võeti 40minutiline vaheaeg.

"Siia saali me loosungitega ei sisene, kõik varasemad riigikogu koosseisud on sellest kinni pidanud ja mul on palve panna loosungid sahtlisse, et seda head traditsiooni järgida. Käige riigikogu hoone ümber nendega või kuluaarides, aga jätame saali loosungitest vabaks," katkestas riigikogu juhatuse istungit juhatanud ja eelnõu enese autor, riigikogu asespiiker Helir-Valdor Seeder eelnõu tutvustama asunud rahandusministri Martin Helme jutu.