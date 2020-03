Helme täpsustas miljardilist laenuplaani

Esmalt tõstetakse rahandusministri käskkirjaga lühiajaliste võlakirjade raamistiku alusel maksimaalselt emiteerida lubatud võlakirjade mahtu 400 miljonilt ühele miljardile. Foto: Liis Treimann

Rahandusministeerium valmistub kuni miljardi euro ulatuses laenu võtmiseks, et turgutada koroonaviiruse leviku tõttu raskes seisus olevat ettevõtlust ja leevendada kriisi mõju, teatas ministeerium.

„Riigi võimekus laenata ja raha edasi suunata majanduse toimimisse on palju parem ja soodsam kui ettevõtetel,“ ütles rahandusminister Martin Helme pressiteates. „Oluline on hoida meie ettevõtlus raskel ajal tasakaalus ja vältida lühiajalise kriisi tõttu pöördumatute või struktuursete muudatuste tegemist, mille tagajärgedest välja tulemine on märksa kallim ja ka raskem. Seepärast võtame ette samme, et riigi laenuga Eesti majanduse pehmemat maandumist toetada.“