Korobeinik: inimesed hakkavad varsti Marsile lendama, aga Eestis suletakse pangakontosid

Andrei Korobeiniku meelest pole see hea, kui poliitikute asemel hakkavad otsuseid tegema ametnikud. Foto: Liis Treimann

Eesti, kes suutis 2000ndate keskel teha endale nime IT-riigina, on oma positsioone kaotamas, ütleb poliitik, ingelinvestor ja IT-ettevõtja Andrei Korobeinik.

Paljud riigid kehtestavad start-up’idele maksusoodustusi ja kopeerivad meilt elektroonilise residentsuse süsteemi, löök selga tuleb aga Eesti pankadelt, kes äärmiselt vastumeelselt avavad välisettevõtetele kontosid. Korobeinik usub, et me oleme sellisesse olukorda jõudnud seetõttu, et mingil hetkel hakkasid otsuseid tegema ametnikud, mitte poliitikud.