Isamaa protestis kõrge elektri hinna vastu

Enefit Green laenab 80 miljonit eurot uute tuuleparkide ehitamiseks

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Eesti taastuvenergia tootja Enefit Green AS on kokku leppinud 80 miljoni euro suuruses laenus tähtajaga 12 aastat, et kaasfinantseerida tuuleenergia projekte Leedus ja Eestis.

