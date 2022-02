Uudised

Äripäev

7. veebruar kell 10:16 Jaga lugu:







Hans Pajoma siirdub Citadelest Alexelasse

Alexela grupi uus tegevjuht Hans Pajoma. Foto: Jakob Meier

Alexela kontserni juhatuse liikme ja tegevjuhina alustab aprillis tööd seni Citadele panga Eesti filiaali juhtinud Hans Pajoma.

Alexela suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl ütles, et tal on tõeliselt hea meel, et tugeva juhina ning meeskonnamängijana tuntud Hans nõustus vastu võtma seda mitte just kõige tagasihoidlikumat väljakutset. „Alexela ees seisab mitme strateegilise küsimuse lahendamine, alustades Eesti majanduse energiakriisist väljaaitamisest kuni kannapöördeni põlevkivi väärindamisel ja pikemas perspektiivis kogu selle tööstusharu ümberprofileerimisel. Soovin talle leidlikkust ja paindlikkust nende ülesannete lahendamisel,“ ütles Hääl pressiteate vahendusel.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099