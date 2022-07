Haljalas õlut tootva firma uus juht ei tea õllest midagi

Pyynikin Brewing Company uus juht Kari Luttinen Haljala tehases. Foto: Andres Pulver

Haljala õlletehases tegutsev Pyynikin Brewing Company seisab majandusraskustes. Ettevõtte uus juht Kari Luttinen, kes on ametis olnud umbes kuu, nentis, et õllekeetmine on tema jaoks küll võõras, kuid firma juhtimist see ei sega.

„Tegelikult ma olen isegi kunagi tudengipõlves kodus õlut teinud ja seda sõpradele müünud, nii et vist kõige hullem polnudki, kui osteti,“ naeris Kari Luttinen Lääne-Virumaa Uudistele , lisades, et tegelikult on tema teadmised õllest kuni viimase ajani olnud enam kui kesised.

Mees rääkis, et tema arvates oli kaks joodavat õlut – hele laager ja tume porter. „Aga viimasel ajal olen avastanud, et õllemaailm on väga lai ning tegelikult on olemas väga palju erinevaid õllestiile ning veel enam maitseid.

„Ja see on üllatav, et mõne õlle kõrvale sobib näiteks šokolaad, teise juurde juust ja mis kõik veel,“ imestas õllefirma boss.

Ning kuigi mehe teadmised õllest on siiani veel kehvapoolsed, siis juhtimiskogemust on tal küllaga. Ettevõtluses on Luttinen tegev olnud kolm kümnendit, viimasel ajal on ta juhtinud mitmeid metallifirmasid.

