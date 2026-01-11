Raadiohitid. Prognoosid alanud aastaks: Eesti majanduskasv on peagi Euroopa kiireim

Lisaks rääkis Toomsalu, mis annab talle julgust loota, et Eesti majanduskasv on peagi Euroopa kiireim ning arutles, miks oleks meil mõistlik kehtestada astmeline tulumaks ja langetada sotsiaalmaksu. Juttu tuli ka Euroopa nõrkusest ja sellest, miks on Eestile kõigele vaatamata kasulik USA presidendiga suhteid hoida. Küsis Kristjan Kurg.

Markus Villig äritses juba lasteaias legodega. "Mind on algusest peale raha tegemine väga huvitanud"

Tehnoloogiaettevõtte Bolt tegevjuhti ja firma üht loojat Markus Villigut on huvi ärimaailma ja raha tegemise vastu saatnud juba varajasest lapsepõlvest.

Saates “Tippkohtumine” tuleb juttu miljardäride klubis toimetava Villigu karjäärist, tema nõudlikkusest, Bolti suurest plaanist tuua tänavatele isesõitvad autod, firma võimalikust börsileminekust, kodukontoris töötamisest ja askeetlikust elustiilist. Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

Börsiajakirjanikud käisid välja oma viimased aktsiatehingud

Investor Toomase tiim võttis kokku, kuidas läks möödunud aasta Toomase portfellis ning ka nende endi investeeringutes. Börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Jaan Martin Raik arutlesid, miks jäi investor Toomas oma eesmärgile alla, kuigi turgudel oli tugev tõus nii Euroopas, Baltikumis kui dollarites arvestatuna ka S&P 500 indeksis.

Börsiajakirjanikud prognoosisid alanud aastaks investor Toomase portfelli tootlust ja Tallinna börsi liikumist. Lisaks tuli juttu ka, mida võiks oodata USA börsilt.

Globaalne pilk 2026. aastale: Putin peaks olema murelik