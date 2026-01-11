Raadiohitid. Prognoosid alanud aastaks: Eesti majanduskasv on peagi Euroopa kiireim
Aasta esimese nädala hitid on pungil prognoosidest: mis saab Eesti majandusest ja julgeolekust, aktsiaturgudest ning globaalpoliitikast. Suurt huvi pakkus avameelne intervjuu Bolti asutaja Markus Villiguga.
LHV juhi kohalt möödunud aastal tagasi astunud Madis Toomsalu põhjendas “Kuuma tooli” saates, miks ta usub, et lähiaastail on Eesti majanduskasv Euroopa kiireim.
Foto: Andras Kralla
Nädala raadiohitid:
Toomsalu: hääled olid koos, kuid Eesti Panga presidendi koht mind ei tõmmanud
Mullu LHV juhi kohalt tagasi astunud Madis Toomsalu nentis, et ta oleks võinud saada Eesti Panga uueks presidendiks, kuid ei soovinud seda. Intervjuus avas Toomsalu, milline on olnud tema elu pärast LHVs töötamist ja millised on ta ootused Hüpoteeklaenule, millesse investeeris ja mille nõukokku astus.
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Lisaks rääkis Toomsalu, mis annab talle julgust loota, et Eesti majanduskasv on peagi Euroopa kiireim ning arutles, miks oleks meil mõistlik kehtestada astmeline tulumaks ja langetada sotsiaalmaksu. Juttu tuli ka Euroopa nõrkusest ja sellest, miks on Eestile kõigele vaatamata kasulik USA presidendiga suhteid hoida. Küsis Kristjan Kurg.
Markus Villig äritses juba lasteaias legodega. "Mind on algusest peale raha tegemine väga huvitanud"
Tehnoloogiaettevõtte Bolt tegevjuhti ja firma üht loojat Markus Villigut on huvi ärimaailma ja raha tegemise vastu saatnud juba varajasest lapsepõlvest.
Saates “Tippkohtumine” tuleb juttu miljardäride klubis toimetava Villigu karjäärist, tema nõudlikkusest, Bolti suurest plaanist tuua tänavatele isesõitvad autod, firma võimalikust börsileminekust, kodukontoris töötamisest ja askeetlikust elustiilist. Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.
Börsiajakirjanikud käisid välja oma viimased aktsiatehingud
Investor Toomase tiim võttis kokku, kuidas läks möödunud aasta Toomase portfellis ning ka nende endi investeeringutes. Börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Jaan Martin Raik arutlesid, miks jäi investor Toomas oma eesmärgile alla, kuigi turgudel oli tugev tõus nii Euroopas, Baltikumis kui dollarites arvestatuna ka S&P 500 indeksis.
Börsiajakirjanikud prognoosisid alanud aastaks investor Toomase portfelli tootlust ja Tallinna börsi liikumist. Lisaks tuli juttu ka, mida võiks oodata USA börsilt.
Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu.
Saates prognoosisid Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik ja Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees, mida alanud aasta globaalpoliitikas toob: kuidas mõjutab sisepoliitika Trumpi tegevusvabadust, kas Ungari valimised toovad pöörde Euroopa poliitikasse ning kas on võimalik, et külma sõja järgne julgeolekuarhitektuur laguneb just 2026. aastal.
Äripäev eetris: Eesti alanud aasta võlu ja valu sõltub USA börsiindeksitest
Eesti ettevõtjad peavad hoidma pöialt, et USA börsidel tuleks tõusuaasta, sest vastupidisel korral toimuvad muutused, mis löövad valusalt ka Eesti majandust ning julgeolekut, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Juhan Lang ja Aivar Hundimägi.
Arvamussaates keskenduti teemadele, mis jätsid olulise jälje 2025. aastale ning mõjutavad ka alanud aastat. Nende seas tehisaru, aktsiaturu riskid ja võimalused, Ukraina sõda ja Donald Trumpi ning Vladimir Putini flirt, tippjuhtide vahetused, sisepoliitika ja eesootavad presidendivalimised.
Tarmo Tanilas: kui üks Kevinitest jõuab föderaalreservi ette, dollar kukub
USA president Donald Trumpi soositud USA keskpanga presidendi kandidaadid Kevin Hassett ja Kevin Harsh tahaksid intressid kiiresti alla tuua, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas. See tähendaks nõrgemat dollarit.
Lisaks rääkis Tanilas oma investeerimisvalikutest, Palantiri aktsia tugevast tõusust, sellest, kas Elon Muski tasub uskuda ning samuti uue aasta ootustest Eesti majandusele. Küsis Meelis Mandel.