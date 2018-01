Milline valgustus teeb töötajad aktiivseks ja rõõmsaks?

Valgustus on iga töö- ja elukeskkonna väga oluline osa, mis aitab ühelt poolt muuta interjööri ainulaadseks ja mugavaks ning teisalt muuta inimeste töö viljakamaks. Kuidas valida oma ettevõtte ruumidesse õige valgustus, selgitab Esvika Elekter ASi valgustite projektijuht Raul Peedu.

Tänane tehnoloogia kiire areng võimaldab tõepoolest muuta valgustuse 5–10 aasta taguse ajaga võrreldes oluliselt energiasäästlikumaks, keskkonnasõbralikumaks, pilkupüüdvamaks ning samal ajal töötegemise mõttes efektiivsemaks. Kõige suurem samm on valgustimaailmas astutud muidugi tänu leed-tehnoloogia sünnile ja arengule. LED ehk Light Emitting Diode on kompaktne imeväikese energiakuluga valgusallikas, mille dioodid suudavad anda palju kirkamat, selgemat ja võimsamat valgust kui mistahes muu allikas. Näiteks tuntud Tšehhi valgustitootja Modus toodab juba täna ainult leedidel põhinevaid valgusteid ning sama teed on ilmselgelt minemas ka teised tootjad.

Valguse valikul tööruumidesse tuleb esmalt paika panna vajadused, millise ruumiga tegu on: kontori- või kaubandusruumi, tööstus-, lao- või hoopis puhkeruumiga ning kas seal toimub töö arvutites või tehakse täpsust nõudvat käsitööd. Oluline on ka, kui kõrged on ruumi laed ning milline on sisekujundus – on seal kasutatud heledaid või tumedaid värve ning milline on mööbel? Meeldiva disaini kõrval on oluline pöörata tähelepanu kahele numbrile: valgustiheduse ühikule luksile ja valgustuse värvitemperatuurile ehk kelvinite arvule.