Vajame kliimamuutusega võitluses pardale finantssektorit

Võitluses kliimamuutusega on ühed meie võimsamatest relvadest Euroopa ja maailma kapitaliturud, kuid samas on need ka kõige enam tähelepanuta jäetud, arvab Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Valdis Dombrovskis Foto: Reuters/Scanpix

Põhja- ja Baltimaades on palju näiteid sellest, et ollakse kliimamuutusega võitlemisel esirinnas. Rootsi, Soome ja Läti on Euroopa esikolmikus taastuvenergeetika osakaalu poolest energiatarbimises, Taani, Eesti ja Leedu ei jää kaugele maha.