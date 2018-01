Kandiline kodukäija

Paistab, et kallis kadunuke ei taha kuidagi siit ilmast lahkuda, sest Land Rover Defender on tagasi. Seda küll väikeses koguses ja eriti sooritusvõimelises vormis, kirjutab Briti autoväljaanne Car.

Uus Land Rover Defender Works V8 70th Edition on üleminekumudel, mille eesmärgiks on tekitada huvi Defenderi vastu vahepealsel perioodil. Car Magazine rõhutab, et tegemist pole kaugeltki uue Defenderiga - viimane peaks välja ilmuma alles kümnendi lõpuks.

Tegemist on niisiis “uue” vana Defenderiga, mida valmistatakse Jaguar Land Rover Classicu poolt vaid 150 tükki.

Kuna Defenderi tootmine lõpetati 2016. aastal, on kõik 150 autot taastatud ja modifitseeritud hilised 90 või 110 mudelid, mis on uueväärses kuues.

Uue auto teevad põnevaks meeletud kiirusnäitajad. Sõiduki kapoti alla on pugenud 5-liitrine V8 mootor üheskoos 400 hobujõu ja 515Nm väändemomendiga. Jõud pannase maha läbi saehambaid meenutavate valuvelgede ja 265/65 R18 mõõdus maastikule sobivate rehvide.

Hinnad algavad 150 000 naelast (170 000 eurot), aga väikse tootmisarvuga masinate hind saab ilmselt olema kõikuv ja sõltuv doonorsõiduki täpsest hinnast.

Kaheksakäigulisel ZF automaatsel käigukastil on isegi Sport funktsioon. Sõna “sport” kõlab Defenderit kirjeldavas tekstis lausa võõrana, aga sportlik masin ta tõesti on, kiirendades saja kilomeetrise tunnikiiruseni vaid 5,6 sekundiga. Tippkiirus on terve mõistuse ja tervise kaitseks piiratud 170 kilomeetriga tunnis.

Masinasse istudes rõõmustavad autojuhti Recaro sportistmeid, armatuuri ja uksi kattev Windsori nahk ja Jaguar Land Roveri väiksemõõduline navigatsiooniseade. Masinal on ka bi-LED esituled, mis näitavad valgust oluliselt paremini Defenderi algsetest tuledest. Katus, tiivakaared ja iluvõre on musta värvi, ülejäänud auto värvi saab ostja valida kaheksa erineva hulgast.

Jaguar Land Rover Classicu direktor Tim Hanning ütles: “Oleme saanud vabastada ikoonilise Defenderi kogu potentsiaali - auto, mille armastatud kuju jääb publikule esimest korda 70 aastat tagasi näidatud Land Roveri sünonüümiks.”