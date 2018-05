Microni aktsia läheneb rekordile

Microni aktsia on täna aktsiaindeksite langust trotsinud ning jõudnud viimase 18 aasta kõrgeima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Microni aktsia on täna tõusnud 2,9 protsenti, 63,10 dollarini. Pooljuhte koondav PHLX Semiconductor Index kukkus samal ajal 0,8 protsenti ja S&P 500 indeks 1,1 protsenti.

Kui suurt langust ei tule, siis saab mai olema Microni aktsia jaoks parim kuu alates 2009. aasta detsembrist. Kuu algusest alates on aktsia kallinenud 37 protsenti – tõus sai hoo sisse kuu alguses, mil ettevõtte tõstis teise kvartali prognoose ning avalikustas 10 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostu programmi. Viimati kauples Microni aktsia nõnda kõrgel 2000. aasta 21. septembril, selgub FactSeti andmetest.

Tõus jätkub vaatamata sellele, et väidetavalt on Hiina kaubandusminister Microni juhtidega kohtunud ning teemaks on kiibihindade tõus. Hiina riigijuhtide sõnul survestab see Hiina arvuti- ja telefonitootjaid.

Micron teatab oma kvartalitulemused 28. juunil. FactSeti analüütikud prognoosivad, et majandusaasta kolmanda kvartali kasum saab olema 3,11 dollarit aktsia kohta ja käive 7,74 miljardit dollarit.

Investorite seas on Microni aktsia järjest populaarsemaks muutunud, sest selle hinnatase on küllaltki madal. Näiteks hinna ja kasumi suhe (P/E) on praegu 9 juures.