Hans H. Luik ostab usinalt aktsiaid kokku

Äripäev 12. juuli 2018, 16:58

Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik on suve jooksul usinalt ettevõtte aktsiaid kokku ostnud.

Finantsinspektsiooni koduleheküljelt selgub, et kokku on Hans H. Luigele kuuluv ettevõte HHL Rühm omandanud mai algusest saati 78 725 Ekspress Grupi aktsiat keskmise ostuhinnaga 1,32 eurot tükk. See teeb ostu suuruseks veidi enam kui 100 000 eurot. Viimased tehingud on tehtud juuni lõpus.

Hans H. Luik on varem öelnud, et soovib aktsiaid juurde soetada - kui vaid turul müüjaid leiaks. "Tahan osta rohkem, ent kahjuks ei müü keegi suuremaid aktsiakoguseid," ütles Luik Äripäevale mullu detsembris. Viimase aastaga on Luik soetanud juurde veidi enam kui 100 000 aktsiat, mis viib tema osaluse Ekspress Gupis - nii eraisikuna kui ka HHL Rühma alt – kokku 58,24 protsendini.

Suve hakul kinnitas Ekspress Grupp tänavuseks dividendiks 7 senti aktsia kohta, mis tähendab. Luik saab sellest 1,2 miljonit eurot dividende, nii et reinvesteerimise tarbeks on raha veel piisavalt.