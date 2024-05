Kiirtoidukett tükeldab aktsiaid, et töötajad saaks osanikeks

Üks Chipotle söögikohti. Foto: Chipotle Mexican Grill

NYSE-l noteeritud kiirtoidukett Chipotle Mexican Grill tõi saabuva 1:50 suhtega aktsiajagamise põhjuseks, et nii muutub aktsia ka ettevõtte töötajaile taskukohaseks.

“Arvame, et nii on meie töötajail lihtsam meie aktsionärideks saada,” ütles Chipotle finantsjuht Jack Hartung Wall Street Journalile, lisades, et töötajad ongi peamine motivatsioon kõrgele tõusnud aktsia 50-ga jagada. “See tähendab, et neil on lihtsam aktsiaid osta ja ka seda, et meil on lihtsam neile õige kogus aktsiaid anda.”