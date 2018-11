Analüütikud: uus tollitariif vähendaks Apple'i kasumit 2–6%

Apple iPhone XR telefon Prantsusmaal. Foto: SYSPEO/SIPA

USA aktsiaanalüütikud on välja arvutanud, et juhul kui USA valitsus seaks Apple'i Hiinas toodetud kaupadele 10- kuni 25protsendilise tollimaksu, vähendaks see Apple'i järgmise aasta kasumit 2,5–6,4%.

USA president Donald Trump tõi intervjuus Wall Street Journalile välja, et USA võib kehtestada Apple’i telefonidele ja arvutitele 10%se imporditariifi. „Ma võin seada selle 10% peale ning inimesed saaksid sellega väga hästi hakkama,“ ütles Trump ajalehele, vahendab Yahoo Finance.

Varahaldusfirma Baird Capital arvutas välja, et kui panna 10%-line tariif Apple’i toodetele, mida see impordib Hiinast, siis see toob vähemalt 10%-lise negatiivse mõju tarbijate nõudluses USAs. Bairdi arvutuste kohaselt vähendab USA toodetest saadava käibe 5%-line vähenemine seoses nõudluse elastsuse mõjuga Apple’i aktsiapõhist kasumit ligikaudu 0,25–0,30 dollari võrra. Juhul kui 10%-line tariif läheks käiku, vähendaks see Apple’i 2019. aasta kasumiprognoosi 13 dollarini aktsia kohta praeguselt 13,57dollariliselt prognoosilt.

Apple’i aktsia hind langes täna selle uudise mõjul esialgu 1,8%, mis tõi Apple’i novembris tehtud languse üle 20% peale, vahendab CNBC.

Šveitsi pank UBS andis teada, et kui Trump paneks Hiina tollitariifi 25% peale, mida ta on samuti ähvardanud, vähendaks see Apple’i kasumit 3,8 miljardit dollarit ehk 0,83 dollarit aktsia kohta ehk see vähendaks varasemat kasumiprognoosi 6,4% võrra. 10%-lise tariifi puhul väheneks Apple’i aktsiapõhine kasum 0,33 dollari võrra nende praeguse 13,06dollarilise majandusaasta kasumiprognoosiga võrreldes (mõju 2,5%).

Wedbushi analüüsimaja usub, et kõige tõenäolisemalt on Trumpi sellise sõnavõtu näol siiski tegemist järjekordse osaga tema laiemast strateegiast läbirääkimistel Hiinaga, vahendab CNBC.