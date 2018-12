USA aktsiaturud taas punases

Ameerika Ühendriikide aktsiaturud alustasid esmaspäevast lühendatud kauplemispäeva langusega, vahendab MarketWatch.

Ameerika Ühendriikide suurematest börsiindeksitest on karuturule jõudnud Nasdaq Composite, kuid samas suunas liiguvad ka Standard & Poor's 500 ja Dow Jones. Foto: EPA

Dow Jonesi indeks on vähem kui paaritunnise kauplemisega langenud 1,21%, Standard & Poor's 500 indeks on 1,06% allpool ning Nasdaq Composite on 0,38% miinuses.