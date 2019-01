USA tööstustoodangu kasv aeglustub

USA Caterpillari masinad näitusel Hiinas. Foto: Scanpix/REUTERS/Aly Song

USA tööstusettevõtete tootmisaktiivsus langes detsembris viimase kahe aasta madalaimale tasemele seoses uute tellimuste ja uute töötajate värbamise vähenemisega, vahendab Reuters.

Ajal, kui tööjõuturg on jätkuvalt tugev, tuleb ISM-i (Institute of Supply Management) neljapäeval avaldatud uuringust välja, et tööstuseettevõtete tootmisaktiivsus USA-s aeglustub.

„Ostujuhtide raporti põhjal võime öelda, et majandusrattad pöörlevad 2019. aastal tavapärasest tempost aeglasemalt,“ ütles Mitsubishi UFJ majandusanalüütik New Yorgis Chris Rupkey Reutersile. „Uued tellimused on kokku kuivanud ning see asetab ettevõtete investeeringud ja kasvu raskesse seisu.“

ISM teatas, et USA tööstusettevõtete aktiivsus langes detsembris 5,2 punkti 54,1 punktini, mis on aktiivsusindeksi madalaim näitaja alates 2016. aasta novembrist. Üle 50 punkti küündiv näitaja näitab siiski 12% USA majandusest moodustava tööstustoodangu kasvu.

Majandusanalüütikuid teeb ärevaks, et uute tellimuste alamindeks langes detsembris 11 punkti võrra 51,1 punktini.