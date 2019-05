Siemens võistleb General Electricuga Iraagi pärast

Siemensi juht Joe Kaeser (paremal) surumas kätt Iraagi energeetikaministri Luay Al-Khateebiga (vasakul). Keskel seisavad Iraagi peaminister Adil Abdul-Mahdi ja Saksamaa kantsler Angela Merkel. Foto: EPA

Siemensil on hea positsioon, et võita suur osa Iraagi elektrivõrgu infrastruktuuri ülesehitamise 14 miljardi dollari suurusest tellimusest, ütles Iraagi peaminister Adil Abdul-Mahdi teisipäeval Berliinis, vahendab Reuters.

Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga peetud ühisel pressikonverentsil Iraagi peaministri välja käidud teade on Reutersi sõnul suur löök Siemensi igipõlisele rivaalile General Electricule, mis on samuti teinud tööd selle nimel, et Iraagi elektrivõrgu ülesehitamise töö endale saada.