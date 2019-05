Occidental parandas Anadarko pakkumist

Anadarko logo New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Scanpix/AP Photo/Richard Drew

USA naftafirma Occidental teatas pühapäeval, et parandas Anadarko ülevõtupakkumist. Kuigi pakutav hind jääb samaks, siis Occidental otsustas suurendada rahas makstavat summat, vahendab Reuters.

Kui varasemalt pidi Occidental maksma 38 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise puhul Anadarko aktsiate eest 50% ulatuse rahas ja 50% ulatuses oma aktsiates, siis nüüd pakub Occidental 76-dollarilisest pakkumishinnast 59 dollarit rahas ning ülejäänud osa maksab enda aktsiates. See tähendab, et Occidentali juhatus ei pea oma aktsionäridelt tehingule heakskiitu küsima.

Lisaks teatati pühapäeval, et juhul, kui Occidentali ostutehing õnnestub, siis müüakse Anadarko Aafrika nafta- ja gaasiprojektid Prantsuse Totalile 8,8 miljardi dollari eest.

CNBC ajakirjanik David Faber teatas esmaspäeval anonüümsetele allikatele viidates, et suure tõenäosusega otsustab Anadarko nõukogu Occidentali ülevõtupakkumise kasuks.

Enne Occidentali pakkumist oli Anadarko nõustunud Chevroni 33 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumisega.

Kui Anadarko otsustab Occidentali pakkumise kasuks, siis on Chevronil aega neli päeva, et enda poolt uut pakkumist teha. Chevroni ja Anadarko vahelise kokkuleppe põhjal on Anadarko sunnitud maksma üks miljard dollarit tehingu ärajäämise tasu, juhul kui Anadarko otsustab teise firma pakkumise kasuks.