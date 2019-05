Börs: aktsiaturud näitavad vastupidavust

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturud tõusid täna juba kolmandat päeva järjest, sest kahe suurfirma kvartalitulemused olid head ning investorid olid rahunemas, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,8 protsenti, 25 862 punktini. Standard & Poor's 500 indeks lisas 0,9 protsenti ja lõpetas päeva 2876 punktil. Nasdaq Composite lisas 1 protsendi.

Globaalsed aktsiaturud on kaubandussõja teravnemise konteksti arvestades tugevust näidanud. Täna ründas USA president Donald Trump jälle Hiina tehnoloogiafirmat Huaweid.

Täna teatasid oma tulemused Walmart ja Cisco - mõlema puhul olid kvartalitulemused oodatust paremad ning ettevõtete aktsiad kallinesid.

Samuti selgus, et töötu abiraha taotlejate arv langes USAs 11. mail lõppenud nädalal 16 000 võrra, 212 000ni. Arv oli ökonomistide prognoositust veidi väiksem.

"Ma olen üllatunud, et aktsiaturud on kaubandussõja ajal nõnda hästi vastu pidanud. Ebakindlust on ju palju," ütles investeerimisfirma SEI Investmentsi investeeringute peastrateeg Jim Solloway. "Inimesed panevad kaubandust rohkem perspektiivi. Mitte keegi ei võida kaubandussõjast, aga kui vaadata numbreid, siis 21 triljoni dollari suuruse majanduse kontekstis moodustavad tariifid küllaltki väikse osa."

Naftahinnad olid täna tõusmas, WTI kallines 1,7 protsenti ja Brent lisas 2 protsenti. Kuld odavnes aga 0,8 protsenti, 1287 dollarini untsist.