16aastane börsiinvestor lõi mind pahviks

Sain hiljuti konverentsil teada, et mõnes Eesti koolis kasvatatakse börsiinvestoreid, kes juba praegu otsustavad oma vanemate eest investeeringuid.

Reaalkooli gümnasistid Gregor Pihlak ja Tom Enriko Kelt rahatarkusest rääkimas, sealjuures on ühel neist juba 8000eurone investeerimisportfell hallata. Foto: Liis Tamra

Siiamaani ei ole ma kuulnud, et mõni noor inimene, kes gümnaasiumisse astub, vastutab oma vanemate pensionipõlveks koostatud aktsiaportfelli haldamise eest. Konverentsil "Rahatarkus koolidesse" aga tutvusin noormehega, kes praeguseks on juba kolm aastat tagasi, ehk pärast põhikooli lõpetamist, 15–16aastaselt just sellise vastutuse võtnud ja samal ajal ise juurde õppides saab oma fondihalduri tööga kenasti hakkama. Milline eeskuju kõigile teistele noortele, ütlen mina, kes ma alles 35aastaselt esimesed sammud investeerimismaailmas tegin.