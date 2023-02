Leedu börsi naftafirma paistab ootamatult riskantne

Klaipedos Nafta pea kohal ripub poliitiline risk, mis ühest otsast on juba realiseerunud, kuid dividendi makstakse investoritele heldelt, kui arvestada aktsia hinda. Foto: Reuters/Scanpix

Viimase aasta jooksul on nafta- ja gaasiettevõtted teeninud palju kasumit, mis kajastub nende aktsia hinnas. Otsustasin uurida Baltikumi turgu ja seda, kas siin on ettevõtteid, kes samuti energiahindade tõusust kasu said.

Leedus pesitsev ettevõte Klaipedos Nafta tegeleb nii naftatoodete kui gaasiga. Praeguses olukorras tundub, et see on ideaalne kombinatsioon. Aktsia hind on aga langenud alates 2018. aastast ning ei paista, et energiatoodete kasv oleks olukorda kuidagi parandanud.