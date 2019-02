Erakondadel on palju lubadusi, aga vähe katet

Erakondade valimisplatvormide eelarvemõju analüüs näitab, et lubatakse miljardite eurode eest, kuid katteallikaid pakutakse vähe, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa Jaga pilti:

Rahandusministeerium avaldas eile riigikogu valimistel osalevate erakondade valimisplatvormide eelarvemõju analüüsi, pannes valimislubadustele hinnalipikud külge. Tegu on ligi aasta aega kestnud põhjaliku tööga. Tõsi, paljusid lubadusi ei olnud võimalik hinnata, sest nad olid sõnastatud stiilis „Seisame selle eest, et…“, „Kaalume…“, „Toetame…“ ja polnud selge, mis on need konkreetsed tegevused, mida toetatakse või mille eest seistakse. Kuid suure pildi annab analüüs küll.