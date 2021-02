ERIAL jääb jokutamise ausambaks

Ei ole mõtet keerutada ja asja ilustada – käibemaksupetturist kullaärikas oma kompanjonidega on tõmbamas vaipa alt sadadelt ERIALi suurt tootlust püüdma läinud hoiustajatelt eelkõige meie riigiasutuste, finantsjärelevalve ja seaduseloojate sõna otseses mõttes jokutamise tõttu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui hoiu-laenuühistutega ja eriti nende asutajatega seonduv suurema luubi alla ei võeta, on reaalne oht, et II pensionisamba vabanemisel liigub arvestatav osa rahast sinna sektorisse ja nii võib ühel hetkel kahjukannatajaid olla juba suurusjärk praegusest enam. Ühel hetkel võib olla mõni neist ühistutest juba too big to fail (liiga suur, et läbi kukkuda – toim).