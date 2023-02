Tehtagu nüüd kestliku kahanemise otsused ära. Efektiivne olek on toimetulek!

Võimalik, et omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksumäära tõstmine oleks tõepoolest mõistlik ja õiglane, ent praegust olukorda tuleks ikkagi ära kasutada selleks, et langetada juba ammu tegemist vajanud kärpeotsused, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Selles pole midagi üllatavat, et paljud linnad ja vallad on sattunud metsiku inflatsiooni ning hüppeliselt kasvanud energiahindade ja intressimäärade ajal suurematesse või väiksematesse raharaskustesse . Kulude kasvu tempo kombineerituna omavalitsuste toimimisloogika, kus kogu kasutada olev raha tulebki panna kohalike elanike huve teenima, soodustavad seda. Küsimus on selles, millise suhtumise ja võtetega tekkinud probleemidele vastu minnakse.