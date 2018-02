7 väidet, mis aitavad olla edukas juht

Juhtimisraamatute autor Lolly Daskal on juhtinud tähelepanu seitsmele iseloomuomadusele, mis aitavad üle saada ebaõnnestumistest ja leida enda tõeline väärtus.

Portaalis Inc on Daskal toonud esile seitse väidet, mis peegeldavad neid iseloomuomadusi. Pole vahet, millises rollis inimene parasjagu on või mille poole ta püüdleb, kas juhina või üleüldse elus. Alati tuleb suuta vaadata peeglisse ja endale allolevaid lauseid öelda.

1. Ma olen enesekindel.

Enesekindlus ei ole meile tagatud. Selle saavutamiseks tuleb vaeva näha, oma oskused tipptasemeni lihvida ja võimekuse piires teadmisi ja kogemusi omandada. Kui sa selle kallal tööd teed, siis saad ausalt öelda, et oled enesekindel. Kuidas oma enesekindlust tõsta, saab pikemalt lugeda artiklist "5 moodust enesekindluse kasvatamiseks".

2. Ma usaldan oma sisetunnet.

Paljud inimesed ei suuda analüüsimist lõpetada ja oma vaistu usaldada, eriti ettevõtluse ja juhtimise puhul. Lolly Daskal on oma uurimustes leidnud, et paljud tippjuhid usaldavad otsuste tegemisel just kõhutunnet. Daskal on ka leidnud, et need, kes oma vaistu usaldavad, on edukamad kui need, kes tuginevad ainult analüüsile.

3. Ma olen aus.

Olgem ausad, uuringud näitavad, et inimese öeldud iga kolmas lause on vale. Kuna valetamine on nii laialt levinud, siis tõe rääkimine on loomulikult keeruline. Ausus on aga ülimalt tähtis. See toob meelerahu, kui võtad vastutuse oma valikute ja vigade eest ning tunnistad, kui oled midagi valesti teinud. Kui sa võtad vastutuse, suudavad inimesed sinu siirusega suhestuda ja saad olla sina ise kõige paremal moel.

4. Ma olen julge.

Julgus ei ole paljude jaoks loomulik. Esimene samm julgemaks muutumisel on saada hirmust jagu ja muuta see ajendiks. Nii tööl kui ka muudes olukordades võib hirm pärssida meil õnne ja edu saavutamast. Kui aga sisendad endale, et oled julge, siis suudad ka oma hirmudele paremini vastu astuda.

5. Ma olen usaldusväärne.

Usaldust ei ole just lihtne leida. Kui tahad, et teised sind usaldaksid, pead alustama sellest, et oled usaldusväärne. Usaldusväärsus peegeldub tegudes, mitte sõnades. Tuleb teha õigeid otsuseid, teha asju õigesti ja igas olukorras sõna pidada. Siis saad enda kohta öelda: „Ma olen usaldusväärne.“

6. Ma olen väärtustega inimene.

Enamik inimesi otsib kergema vastupanu teed ja on valmis leppima kiirete, odavate ja lihtsate lahendustega. Suurepäraste asjade tegemiseks tuleb olla parem, mitte kiirem; tuleb keskenduda kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Kui tahad, et inimesed sinu juhiomadusi usaldaksid ja tahaksid sinuga äri teha, pead olema inimene, kellel on väärtused.

7. Ma olen lojaalne.

Inimene, kes saab öelda, et ta on lojaalne, saab aru, kuidas teisi teenida, kaitsta ja aidata. Lojaalsus tähendab, et sa sead teised endast ettepoole.