Alustav investor avaldas, kuhu pani kriisi ajal raha

Alustav investor Kristjan Kurg ütles mitme ettevõtte nime, kuhu investeeris kriisi põhjas. Foto: Raul Mee

Investeerimisfestivalil osalenud ja alustava investorina kasulikke nõuandeid kogunud Äripäeva praktikant Kristjan Kurg tunnistas, et ostis märtsis vahetult pärast aktsiaturgude põhja ettevõtete aktsiaid.

"Kõigepealt vaatasin pigem tuntumaid ettevõtteid, mis ma arvan, et kohe pankrotti ei lähe. Võõrale maale ma ei julgenud minna," ütles Kurg Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis. "Teine asi, mida ma jälgisin, oli see, kes on kõige rohkem kukkunud. Kui pärast tõusma hakkab, siis saaks kõige suuremat kasumit."