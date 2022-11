Rasmus Mägi avab tippsportlase argipäeva: ärevad sponsorid, eraklik elu ning raisatud võimalus

Tõkkejooksja Rasmus Mägi räägib avameelselt, millistesse aktsiatesse on tuleviku kindlustamiseks oma raha investeerinud. Foto: Andres Putting

Kuidas tippspordis võib sekundisajandik määrata sissetuleku ja mil viisil muudab sportlase vigastus erasponsorid rahutuks, sellest rääkis kahekordne olümpiamängude finalist Rasmus Mägi Äripäeva raadiosaates "Läbilöök".

"Vigastuste puhul on sportlastel kõige suurem küsimus, mis saab edasi. Need on keerulised hetked," rääkis Mägi.

