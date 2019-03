Töömeest ei narrita kehva tööriistaga

Takistusteta toimiv tarneahel ja tööprotsess on standard, mis aitab ettevõttel efektiivsust hoida ja tõsta. Tööjõuturg on sarnaselt muutuvas dünaamikas olnud viimased 20 aastat ja viib Eestit lähemale Euroopas hästi sissetöötatud mõtlemisviisile, kuidas tööprotsesse pikemas tulevikuvaates planeerida nii, et kokku hoida kulusid ja tõsta tulumariginaale, räägib OÜ Hartico Baltimaade tegevjuht Toomas Türkson.

Trend tarne toimimisahelates on muutunud ja tõenäoliselt alatiseks. Enam ei ole võimalik tööprotsessi sisse planeerida mooduleid inimestest, vaid selge trend on kasutada seadmetest ja tööriistadest koosnevaid töid ning protsesse sooritavaid mooduleid.

Transpordiplatvorm XETTO liigutab, tõstab ja laeb end koos kaubaga autosse Foto: Hartico

Vanas Euroopas ei julge ettevõtja oma töömeest ega ka ennast narrida kehva tööriista või uuesti ja uuesti leiutatava ajutise lahendusega. See nõuaks kehvapoolse planeerimise eest aastatepikkuse perioodi lõpuks kallist lõivu. Tõsi on, et ka Eesti ettevõtja panustab iga päevaga järjest rohkem pikemaaegsetesse lahendustesse, mis kestavad täna ja ka paarikümne aasta pärast. Euroopa kõige tuntuma kärutootja EXPRESSO tooted on just sellised, mida pärandatakse põlvest põlve.

Toomas Türkson , OÜ Hartico Baltimaade tegevjuht Vanas Euroopas ei julge ettevõtja oma töömeest ega ka ennast narrida kehva tööriista või uuesti ja uuesti leiutatava ajutise lahendusega. See nõuaks kehvapoolse planeerimise eest aastatepikkuse perioodi lõpuks kallist lõivu.

Alustades modulaarse kärudisaini tootmisega 1967. aastal, toodab EXPRESSO tehas Saksamaal ka täna järjest rohkem lõpptarbijate vajadustega sobivaid uusi versioone alumiiniumist moodulkärusid. Euroopas ja laias maailmas on see kõige tuntum töömeeste ja ettevõtjate lemmikkäru.

Individuaalsed lahendused igasse valdkonda

Käru nagu kõik teised? Ei, kaugel sellest! Professionaalide poolt toodetud ja professionaalidele toodetud EXPRESSO on kohandatud erinevaid logistikatöid ja vajadusi silmas pidades. Täna on tehases tootmises ja kohe saadaval rohkem kui 2000 modulaarse disainiga alumiiniumist käsikäru versiooni.

Miks eelistavad miljonid kasutajad üle maailma just EXPRESSO alumiiniumkärusid -Unikaalsed kvaliteedi ja ohutusstandardid -Aastatepikkune järjepidev materjali- ja koostekvaliteet -Made in Germany -Ennenägematu vastupidavus tänu modulaardisainile -Kõrge täpsus ja veatu viimistlus igas detailis -Suur kohandatavate mudelite valik igasse valdkonda -Tõstetud ergonoomika ja efektiivsuse tase optimaalseks tööks

3 fotot

XETTO liigutab, tõstab ja laeb end koos kaubaga autosse

Kui varem läks vaja erinevaid seadmeid ja mitu inimest, et liigutada, tõsta ja transportida raskeid esemeid ning kaupu, siis nüüd on vaja transpordiplatvormi XETTO. XETTO tõstab raskeid kaupasid ja materjale kuni meetri kõrgusele, olles ideaalne kõrgus töölauana kasutamiseks kui ka peale- ja mahalaadimiseks töölaudadelt, riiulitelt kui ka kaubikust. Tänu võimsale mikrohüdraulilisele ja kinemaatilisele tõstesüsteemile saab XETTO transpordiplatvormi laadida kuni 800 mm kõrgele platvormile või kaubikusse ja seejärel selle koos kaubaga kaubikusse sisse laadida.

XETTO võib kergesti transportida, tõsta ja laadida autosse kuni 250 kg kaupasid, päästes kasutaja füüsilisest pingest. Tänu 160 mm suurustele täiskummist ratastele liigub platvorm kergelt erinevatel aluspindadel ka üle väiksemate takistuste. Platvormi mõõt 1,175 x 800 mm võimaldab transportida erinevaid kaupu, mida on vaja igapäevaselt liigutada, tõsta ja laadida. XETTO transpordiplatvorm on varustatud piduritega ja kinnitustega nii kaubale kui ka fikseerimiseks kaubiku põrandale.

XETTO eelised -Kiirus – transport toimub mitmekordse ümberlaadimiseta -Vähendab kulusid – pole vaja täiendavat tööjõudu -Sõltumatus – saad hakkama kogu protsessida üksi -Tervist säästev – vähendab selja- ja liigesevalusid -Kvaliteet – tootja on HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH

7 fotot

LIFTKAR elektrilise trepikäruga teeb mees ära mitme töö ja aega jääb ülegi

Just selline ongi LIFTKAR elektriliste trepironijate klientide tagasiside trepikäru kiirusest ja efektiivsusest. Järjest suuremas arvus ettevõtetes ja organisatsioonides jätkub ka täna, kuus aastat hiljem pärast esimest eduloona Eestis tugevalt kanda kinnitanud LIFTKAR`I trepironija, mille julgustavat näidet jagavad täna juba rohkem kui 100 Eesti ettevõtet omast kogemusest.

Rekordiliselt lühike tasuvusaeg

LIFTKAR teeb töö ära nii tasasel pinnal ladudes, tänavatel kui ka treppidel. LIFTKAR trepironija näeb välja nagu tavaline laokäru ja vaatamata mootori olemasolule kaalub ka sama palju kui tavaline laokäru. Austrias juba rohkem kui 25 aastat toodetud trepironijad on ehitatud ülikergest ja ülivastupidavast mooduldisainiga ühendatud alumiiniumraamist ja patenditud komponentidest.

Olenevalt mudelist liigub LIFTKAR kuni kolm korrust minutis ja tõstab kuni 360 kg. Ettevõtted, kus transporditöö tegemiseks kasutatakse tavaliselt kahte töötajat, tasub selline elektriline akudega trepironija LIFTKAR ära juba ühe kuuga.

3 fotot

Elektrine trepikäru sobib igasse valdkonda

Täna on Eestis LIFTKAR elektriline trepikäru kasutuses logistikas kõige laiemas mõistes. Kasutajaid on noortest tugevatest meestest kuni pensionäridest nobedate vanaprouadeni. LIFTKAR on abiks raskete kastide, kappide, kodumasinate, kohviautomaatide, koopiamasinate, kaminate, tekstiilirullide, akupankade, õllevaatide, mööblikappide, paberipakkide, koopiamasinate, pesukonteinerite, balloonide ja paljude teiste kaupade vedamisel.

Valdkonniti on juba täna LIFTKAR trepikäru asendamatu abiline Eestis logistikas, tööstuses, koolides, haiglates, köökides, büroohoonetes, jaemüügis ja veel paljudes tarkasid lahendusi kasutavates edumeelsetes ettevõtetes.

LIFTKAR eelised -Tööprotsess on oluliselt kiirem -Töö teeb ära üks töötaja kahe või kolme asemel -Soodustab ergonoomilisi töövõtteid ehk töötajatel puuduvad haiguspäevad -Innovatiivne seade tõstab töötaja prestiiži -Professionaalsed lahendused tõstavad firma mainet klientide ees -Kiire tasuvusaeg -Väga vastupidav, kestes vähemalt 20 aastat

Kärumaailm – Hartico OÜ on aastate jooksul koos klientidega leidnud häid lahendusi paljudele transpordis lahendust vajavatele olukordadele. Tule tutvu täiendavalt uute, innovatiivsete ja tulutoovate lahendustega kodulehel karumaailm.ee ja küsi kindlasti lisainfot tootjate poolt pakutavatele erilahendustele Kärumaailma kogenud spetsialistidelt!