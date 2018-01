Bulgaaria eesistumisele jääb Balkani silumine

Eesti järel saab Euroopa Liidu eesistujamaaks Bulgaaria, mis on Euroopa Komisjoni järelevalve all korruptsiooni ja kehva valitsemise tõttu.

Bulgaaria juhtimisel peavad Euroopa Liidu riigid otsustama, kas karistada Poolat hääle äravõtmisega õigusriigi põhimõtete rikkumise eest, kirjutas Kauppalehti. Poolale pannakse süüks eelkõige õigussüsteemi politiseerimist ja paradoksaalsel viisil on ka Bulgaaria enda õigussüsteem komisjoni tähelepanu all.

Bulgaaria peaminister Boyko Borisov on juba öelnud, et tema arvates ei oleks vaja asja viia Poola karistamiseni. Tema sõnul pole vaja võiks see luua „ohtliku pretsedendi“ liidu sees. Borisov on pikaaegne poliitik, kes alustas 1990ndate aastate algul karjääri oma turvateenustefirma loomisega.