Kohus Sõnajalgade sõna ei kuulanud

Aidu tuulepargi ehituslubade vaidluses justiitsministeeriumi valeväidete esitamises süüdistanud arendajad saavad küll kätte nõutud dokumendid, aga ministeeriumi trahvimiseks kohtu hinnangul alust ei olnud.

Äripäev kirjutas jaanuaris, et Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgade esindaja taotles kohtus ministeeriumi trahvimist, sest justiitsministeerium oli jätnud esitamata toimiku järelevalvemenetluse dokumentidega, väites, et kõik dokumendid on kohtule juba esitatud. Samas puudus toimikust dokument, mille alusel Aidu tuulepargi ehituslubade järelevalvemenetlus üldse algatati.

Tartu halduskohus otsustas esmaspäeval, et ministeerium peab tõesti küsitud dokumendi esitama, kuivõrd see võib osutuda kohtuasjas oluliseks. Samas leidis kohus, et Sõnajalgade taotlusel justiitsministeeriumile trahvi määramiseks puudub seaduslik alus.