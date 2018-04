Kallis hind ei hirmuta Tallinna korteriostjat

Märtsis müüdi Tallinnas 825 korterit, mis on 6,2 protsenti enam kui veebruaris, analüüsib kinnisvarafirma 1Partner maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on Tallinna korteriturg võrreldav uute autode müügiga, mis praegu samuti väga aktiivne.

"Kui veel viis aastat tagasi moodustasid peamise osa tänavapildist kasutatud autod, mida Saksamaalt toodi, tuuniti ja nihverdati maksudega, siis nüüd on need asendunud uutega. Kinnisvaraga on sama - paljud inimesed on nõus ka kehvemasse asukohta kolima, peaasi, et pind oleks uus," ütles Vahter ja lisas, et uue korteri kasuks räägibki palju tegureid, alates garantiist kuni parema ehituskvaliteedini.