Maksude optimeerimist vaadatakse kurjema silmaga

Eestis puudutab rahvusvahelisi kontserne

Muudatuste pakett on suunatud enamasti suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele, keda on Eestis suhteliselt vähe. Jegorov ütles, et mõne rahvusvahelise suurkontserni Eestis asuv tütarettevõte peaks nende muudatuste vastu aga huvi tundma, sest reegleid võidakse rakendada tervele kontsernile.

Eestil endal tema hinnangul otseselt ettevõtete maksudest kõrvalehiilimise riske ei ole või ei ole need vähemalt võrreldavad suurriikides, nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, esinevate riskidega. Kuna aga meil on tegemist Euroopa ühisturuga, võib reeglite karmistumisel ühes otsas suureneda riskid märgatavalt hoopis turu teises otsas ja seetõttu on vajalik kooskõlastatud tegutsemine. „Näiteks ei lubata kasumist maha arvata ülemääraseid intresse, mis tähendab Eestis süsteemi eripärast tulenevalt ülemäärase intressi maksustamist, kui seotud ettevõtted annavad üksteisele laenu selliselt, et kõrge maksumääraga riigis oleks laenukoormus ja sellest tulenevalt ka tasutavad intressid kõrged ja kasum väiksem. Intressid laekuvad ja kasum suureneb sel viisil madala maksumääraga riikides.“

Ka maksustatakse välismaiste kontrollitud ettevõtete kasumit seal riigis, kust seda ettevõtet kontrollitakse. „Teisisõnu, kui kuskil mujal on ettevõte, mille kohapealseks juhtimiseks puuduvad ressursid ja inimesed ning kes ise sisulisi riske ei võta, siis võidakse lugeda, et tegu ei ole nii-öelda tegeliku ettevõttega. On ka soodustavaid sätteid: näiteks kui ettevõte kolib ühest riigist teise ilma likvideerimiseta, siis riik peab pakkuma talle võimalust maksta seni nii-öelda vanas riigis tasumata jäänud maksud kuni viieaastase ajatamisega," selgitas ta.

Äripäev kirjutas märtsis, et Euroopa Komisjon hoiatab talvises majandusaruandes, et ettevõtete maksustamine on Eestis üles seatud viisil, mis laseb rahvusvahelistel ettevõtetel väga agressiivselt makse planeerida. Jegorovi kinnitusel ei ole ükski nendest ülevõetavatest reeglitest seotud Euroopa Komisjoni etteheidetega Eestile.