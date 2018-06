Prokuratuur vaidlustab Savisaare menetluse lõpetamise

Prokuratuur vaidlustab kohtu eilse otsuse, millega lõpetati tulenevalt Savisaare tervislikust seisundist tema suhtes kriminaalmenetlus.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles eile õhtul, et kohtu otsus tuli üllatusena. "Alles poolteist nädalat tagasi on hinnanud arstidest koosnev komisjon tema tervise piisavalt heaks, mis võimaldab tal kohtuistungitel osaleda, lausus ta.

Evestuse sõnul analüüsib prokuratuur, kas eilset kohtumäärust on võimalik vaidlustada. "Kui see on võimalik, siis prokuratuur kindlasti vaidlustab selle," ütles ta.

Hiljem eile õhtul teataski peaprokurör Lavly Perling, et prokuratuur vaidlustab Edgar Savisaare süümenetluse lõpetamise. "Vaatasime ja lugesime ja tõsi ta on, et jõudsime järeldusele, et nii seadust kui kehtivat kohtupraktikat silmas pidades me vaidlustame selle otsuse," lausus Perling. !Loodame, et on võimalus olemas," ütles ta "Aktuaalses kaameras".

Taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks esitas kohtule Savisaare kaitsja, Lextali vandeadvokaat Oliver Nääs. Nääs kommenteeris, et ta lootis kohtult sellise määruse tegemist, kuna selleks olid kaalukad argumendid. „Samas on nii suure avaliku huviga kriminaalasjas alati faktoreid, mis võivad selliseid argumente siiski varjutada. Hea meel, et seda ei juhtunud ning et kohus tegi õige ja õiglase otsustuse,“ märkis Nääs.

Savisaart eile kohtuistungil kohal ei olnud. Ta viibib Jõgeva haiglas. Savisaare raviarsti Peep Põdderi sõnul on varasemad kohtuistungid mõjunud Savisaare tervisele halvasti. „Minu mure on kogu selle protsessi käigus olnud, et kui Savisaare tervis on natukenegi paremaks läinud, siis tuleb jälle istung peale kõigi nende jamadega ja jälle oleme nullpunktis tagasi. Silmaga on näha, kuidas tervisenäitajad halvenevad,“ kirjeldas Põdder.

