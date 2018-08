Läti vabrikant: töötud ei oska ega tahagi töötada

Lätis on tekkinud üha kasvav töötute põlvkond, kes ei oska ega tahagi töötada, kurtis õmblusvabriku Nemo omanik Inga Zemdega-Grāpe väljaandele Dienas Bizness.

Zemdega-Grāpe rääkis, et teiste ettevõtjatega suheldes on ta jõudnud järeldusele, et need inimesed, kes töötada tahavad, on töö leidnud ja juba ametis. Seda, et Lätis on saadaval palju tööjõudu, nimetab Zemdega-Grāpe aga müüdiks. “Sellist tööjõudu, kes tahab ja võib töötada, meil ei ole,” leidis ta.

Müüdiks nimetab Zemdega-Grāpe ka seda, et Läti tulevik on selliste ettevõtete päralt, kes loovad kõrget lisandväärtust ja kõrgtehnoloogiaid. See tähendab tema sõnul tööd nooremale põlvkonnale, aga samas ei saa unustada üle 45aastaseid, kes uutes tehnoloogiates väga kodus ei ole. Näiteks olevat tema enda ettevõttes keeldunud kõrgema haridusega tehnoloog töötamast arvutiga, põhjendades seda arvuti tekitatava “halva auraga”. Ka mitu tema õmblusvabriku meistrit on keeldunud info sisestamisest arvutisse – ja selliseid näiteid on veelgi. Zemdega-Grāpe leiab, et sellistele inimestele on vaja säilitada töökohad, sest paljud neist töötavad Läti traditsioonilistes sektorites nagu põllumajandus või metsandus.

Zemdega-Grāpe leiab, et teiste Euroopa riikidega võrreldes kehva palgataseme tõttu ei taha suur hulk inimesi üldse töötada või ei näe motivatsiooni. “Me oleme loonud töötute põlvkonna, kes ei oska, ei taha ega kavatsegi töötada. Kui ma vaatan töölisele otsa veidi rangema pilguga, siis ta teatab, et homme enam tööle ei ilmu. See on väljapressimine, sest tegelikult pole töölistel suurt koormust. Heade tööliste eest pean ma võitlema, aga praegu on väljapressimise tööriistaks lahkumisavaldus. Sellega võib võidelda, kui on alternatiiv – võiksin täita suuri tellimusi, kui mul oleks töölisi,” rääkis Zemdega-Grāpe. “Aga riigile pole ilmselt makse vaja, kui ta vaid tõstab töötavate inimeste maksukoormust.”